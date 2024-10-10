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中股震盪不安！上海A股漲45.21點

2024/10/10 15:28

香港股市10日反彈。（歐新社資料照）香港股市10日反彈。（歐新社資料照）


首次上稿:10/10 10:34
更新時間:10/10 15:28

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國、香港股市9日大跳水，驚嚇過後，10日開盤出現反彈，不過中國三大指數盤中一度翻黑，終場上證指數、滬深300指數收紅，深證成指收跌，港股盤中則大漲逾4%。

香港股市部分，恒生指數今以21046.00點開盤，一路走高，盤中最高21524.85點、漲887.61點、大漲逾4%。

中國股市部分，上證指數今以上漲18點或0.58%的3277.69點開高，10點過後指數翻黑，不過隨後買盤湧進，一度來到最高3376.63點，大漲逾3%，終場收斂漲幅，漲43.07點、或1.32%，收3301.93點。

滬深300指數今以3979.61點開出，隨後一度下跌至最低3912.77點，不過買盤湧進後一路上漲，盤中最高報4097.71，大漲逾3%，終場漲幅收斂，漲41.81點、或1.06%，收3997.79點。

深證成指今日以10609.47點開出，盤中最低報10310.39點，最高來到10823.37點，大漲逾2.5%，終場跌86.73點、或0.82%，收10471.08點。

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