美庫存增加高於預期 國際油價小跌

國際油價週三（9日）下跌。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示美國上週原油庫存增加，國際油價週三（9日）下跌，不過中東衝突造成伊朗供應中斷的風險，以及颶風米爾頓（Milton）侵襲美國，限制了跌幅。

紐約西德州中級原油11月交割價下跌33美分，或0.5%，收每桶73.24美元。

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布蘭特原油12月交割價下跌60美分，或0.8%，收每桶76.58美元。

美國能源情報署（EIA）稱，上週美國原油庫存增加580萬桶，至4.227億桶，路透調查分析師預期為增加200萬桶。

瑞穗能源期貨主管耶格（Bob Yawger）表示，這庫存增幅小於美國石油協會（API）週二的預估，也限制了油價的跌幅。

儘管油價週二（8日）因真主黨與以色列可能達成停火協議而暴跌逾4%，但市場仍對以色列可能襲擊伊朗石油基礎設施感到緊張。

美國正在為颶風米爾頓的侵襲做好準備，佛羅里達州超過百萬人撤離，這已經推高了該州的汽油需求，約4分之1的加油站已售罄，這有助於支撐原油價格。

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