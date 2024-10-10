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前債王：美股牛市已接近尾聲 建議投資人專注防守型股票

2024/10/10 10:06

前「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）認為過去5年的美股牛市已接近尾聲。（彭博）前「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）認為過去5年的美股牛市已接近尾聲。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在近期美股升勢強勁之際，曾被譽為是「債券天王」，同時也是億萬投資人的葛洛斯（Bill Gross）卻發出警告，認為過去5年的美股牛市已接近尾聲，建議投資者將股票市場的投資保持在平均水平，同時專注防守性股票並持有小量債券。

葛洛斯在最新的投資展望文章指出，相信美股不會步入熊市，但現在的美股也不再是牛市了。葛洛斯認為，推動標普500指數創下歷史新高的強勁反彈可能已經失去動力，因美國國債高企問題、地緣政治風險、股市市值昂貴、通膨揮之不去，以及美國總統選舉後可能加稅等負面不利因素，限制美股再升空間。

葛洛斯還認為，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）持有的現金比重創新高，是股市未來走勢顛簸的警號。

葛洛斯建議投資者將股票市場的投資保持在平均水平，同時專注防守性股票並持有小量債券。葛洛斯還透露自己偏好的股票，分別為安納利資本管理（Annaly Capital Management）、DWS市政收入信託基金、Master及Allete等4支股票。

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