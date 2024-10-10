中國股市暴起暴落 外媒憂心「2015股災」慘況恐重演

自9月下旬中國推出一連串刺激措施以來，中國股市迎來強勁反彈。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自9月下旬中國推出一連串刺激措施以來，中國股市迎來強勁反彈，週二（8日）A股開盤暴漲逾10%，收盤漲幅腰斬，週三（9日）則展開大屠殺，3大指數一起跳水，其中又深證成指跌勢最兇，暴跌逾900點或8%，對此外媒示警，中國2015年經歷的股市崩盤可能會重演。

《紐約時報》報導，在這波大漲前，中國股市是世界上表現最差的股市之一，自2021年來，滬深300指數已跌近一半，香港恆生指數跌幅也超過一半。

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在中國10月1日長假之前，中國政府推出一系列措施，旨在阻止房地產價格下跌和消費者信心減弱的週期，從而推動股市大幅走高。

受到措施激勵，中國投資者紛紛湧入中國股市，這股狂熱也蔓延到海外投資者，他們擔心自己會錯過幾十年來最大的1次上漲。

1名投資者Tay Chi Keng就表示，自己近幾年在中國股市低迷時期就持有多家中國企業的股票，當時他都要在對股票採取任何行動前，都要思考48小時，但這波的股市上漲幾乎讓他沒有猶豫地就投資了中國白酒公司貴州茅台。

據悉，茅台的產品每瓶可以賣到數千美元，其股價在假期休市前1週上漲了近40%，這讓Tay Chi Keng對這次反彈相當難以置信。

但是黃金週後情勢逆轉，基準滬深300指數8日A股開盤暴漲逾10%，但收盤漲幅腰斬，9日展開大屠殺，3大指數一起跳水。

這波股市暴起暴落，也讓《紐約時報》相當憂心，表示中國2015年經歷的股市崩盤可能會重演。

文章指出，2015年面對房地產價格的疲軟，中國政府策畫了一場反彈，從2014年中期上證指數2000點左右，在2015年6月12日暴漲到5166點。

值得注意的是，2015年股市上漲前，中國官媒鼓勵投資股市，規定也寬鬆，允許人們用借來資金購買股票，使滬深300指數不到7個月上漲1倍多。

結果才短短兩個月，滬深300指數抹去了大部分漲幅，8月26日就暴跌至2850點，而當時許多中國民眾爭相開戶，並大舉借貸押注股市，結果指數2015年夏季回吐大部分漲幅，許多人也因此賠上大部分或全部積蓄。

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