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Fed官員：今年預計將再降息1到2次

2024/10/10 09:57

舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）。（彭博資料照）舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉（Mary Daly）週三（9日）表示，自己完全支持聯準會（Fed）上（9）月降息2碼（0.5個百分點），並提到，若是經濟情況如自己的預期發展，今年內可能還會再降息1、2次。

《路透》報導，戴莉表示，由於聯準會政策利率自2023年7月以來，一直保持在5.25-5.5
％的範圍沒有變化，實際利率正在上升，戴莉認為，這最終將成為破壞經濟的因素，並且不會給通膨帶來新的影響。並補充，不希望看到勞動力市場進一步放緩。

9月政策會議上，Fed將利率大幅下調0.5個百分點，戴莉指出，這次的降息是「讓政策和經濟保持一致」的一種方式，無法藉此預測下次會議的行動，也不會透露任何有關進一步調整速度或幅度的訊息。

Fed政策制定者9月預測顯示，多數人預計今年剩下的2次政策會議將降息1到2碼（0.25-0.5個百分點），戴莉也同意這一觀點。戴莉表示，考慮到對經濟的預測，1到2次的降息確實符合自己預期的範圍。

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