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股票淪壁紙！2上市公司財報難產 將在11月19日下市

2024/10/10 08:23

廷鑫（2358）、昶虹（2443）將於11月19日終止上市。示意圖。（資料照）廷鑫（2358）、昶虹（2443）將於11月19日終止上市。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股2家公司廷鑫（2358）、昶虹（2443）因今年4月未如期繳交112年財報，股票已自4月8日起暫停買賣，由於停止買賣期間至10月8日已屆滿6個月，證交所週三（9日）公告，廷鑫和昶虹將於11月19日終止上市，而根據集保統計，仍有3萬9970名股東持有廷鑫股票、3萬750名股東持有昶虹股票，等於有超過7萬名股東的「股票變壁紙」。

證交所表示，廷鑫以及昶虹，在之前都未依法令期限公告申報112年財報，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，業經證交所公告，其上市有價證券自113年4月8日起停止買賣。

不過廷鑫和昶虹，之後也都沒公告申報113年第1季及第2季財報，證交所後來公告併案，並停止買賣在案。

證交所指出，由於之前公告停止買賣期間至113年10月8日止，已屆滿6個月，核有同細則第50條之1第1項第7款，應終止其有價證券上市之情事。

證交所週三正式公告，廷鑫以及昶虹自113年11月19日起終止上市。

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