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道瓊大漲431點 與標普同創歷史新高

2024/10/10 09:30

週三美股上漲。（法新社）週三美股上漲。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）發布會議紀要後、9月通膨數據和財報季到來之前，週三華爾街股市擺脫地緣政治擔憂，道瓊和標準普爾500指數雙雙創下收盤新高。道瓊上漲431.63點、1.03%，標普500上漲0.71%，那斯達克上漲0.6%，費城半導體指數上漲1.06%，台積電ADR上漲0.59%，收在187.14美元。

綜合外媒報導，科技股是週三美股上漲的領頭羊，其中亞馬遜和蘋果漲幅超過1%，美超微型電腦上漲4.28%，推動主要股指在本月進入正值區域。

聯準會9月會議紀錄顯示，「絕大多數與會者」贊成大幅降息，降息幅度為0.5個百分點，隨後股市維持漲勢。根據芝商所FedWatch的數據，預計降息25個基點的可能性約為79%，維持利率不變的可能性為21%。

道瓊工業指數上漲431.63點或1.03%，收42512點。

那斯達克指數上漲108.7點或0.6%，收18291.62點。

S&P 500 指數上漲40.91點或0.71%，收5792.04點。

費城半導體指數上漲55.80點或1.06%，收5321.90點。

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