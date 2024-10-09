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宣德Q3業績創單季新高 全年營收可望登峰

2024/10/09 21:48

宣德9月營收25億元，月增5.3%、年增43.7%，創下歷史單月新高。（路透檔案照）宣德9月營收25億元，月增5.3%、年增43.7%，創下歷史單月新高。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠宣德（5457）9月營收25億元，月增5.3%、年增43.7%，創下歷史單月新高，主要是受惠於蘋果iPhone 16新機、新款AirPods耳機連接器與機構件拉貨，加上網通與組裝穩定出貨；營運團隊指出，在多項產品齊發之下，今年營業額可望達成登上歷年新高的目標。 

宣德曾於9月份法說會時表示，目前在手訂單能見度可看到明年，且持續接洽更多新的客戶群，初步規劃2025年除了提升生產效率與獲利表現，也將持續投資於產品的開發、製程能力。目前集團包含子公司在內，全球共有6個地區、11座廠區協力配合客戶群的策略規劃，未來新廠區將伴隨新訂單量產而提升稼動率，營運動能可期。 

墨西哥廠方面，宣德7月開始正式向車廠客戶量產出貨，未來能就近服務美國境內車用供應鏈、低軌衛星通訊產業鏈等，今年底將按計畫新增產能，以反映明年的訂單需求。越南新廠則預定本季完工落成，將小量試產電腦周邊產品，明年會加入企業等級的影音聲學產品；未來墨西哥及越南兩廠區將可以貢獻20億以上的年產值。 

市場觀察，蘋果iPhone 16與AirPods的市場需求帶動宣德穩定出貨，後續隨著英、中文的AI版本陸續問世，對全機種的銷售量應有助益。此外，美系客戶最新一代的主力耳機機種採用半入耳式設計，對運動族群及一般消費者接受度更高，除了導入主動抗噪功能，同時以單一系列取消前兩代產品，有機會大啖汰舊換新商機，預估全年銷售量上看4000萬台。 

宣德第3季營收71.07億元，季增45.2%、年增42.8%，創下歷史單季新高紀錄，第3季除美系客戶顯著貢獻，網通及工業用組裝客戶均持續拉貨，訂單可一路延伸至明、後年；宣德今年前9個月營收累計為161.57億元、年增28.09%，同寫歷史新猷，連接器相關產品佔43.5%、射出成形模組30.1%、組裝貼合20.3%、其他占6.7%。

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