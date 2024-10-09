新漢Q3營收創近6季新高 揮軍美國展會爭奪AI訂單

新漢9月營收4.76億元，月減5.4%、年減12%。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）9月營收4.76億元，月減5.4%、年減12%；第3季營收15.01億元，季增29.28%、年增7.2%，創近6季新高；今年前9個月營收38.27億元、年減15.83%；營運團隊將於8日至10日揮軍美國德州奧斯丁舉行的嵌入式電子與工業電腦展（Embedded World North America 2024），爭奪AI業務訂單。

新漢表示，此次前往美國參展，主要是向市場釋出旗下AIC物聯雲事業部所獨立開發的AI運算平台AI-X，此產品是基於LLM（大語言模型）的地端型生成式AI運算平台，有鑑於各個產業逐漸重視數據隱私與智財保護，非雲端AI應用的需求日益增長，新漢因此鎖定相關商機。

請繼續往下閱讀...

新漢指出，旗下AI-X平台具備「檢索增強生成（Retrieval Augmented Generation）」特性，以離線方式直接抓取用戶上傳的知識庫，提供特定的資訊內容，針對需要高度數據保護的醫療、金融、製造業、法律等產業，透過將資料從雲端搬遷至地端運算，大幅降低數據外洩的風險，同時避免開放式GPT常出現的誤導性回應的狀況。

此外，新漢也將展示近年來積極布局軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）的創新成果，產品包括採用輝達（NVIDIA）Jetson Orin NX系統模組平台的邊緣AI控制器，以及物聯網閘道器、視覺邊緣運算電腦、網路資安防護解決方案等，範圍涵蓋智慧車載、智慧城市、工業型機器人、工業級資安等領域，可望強化後續營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法