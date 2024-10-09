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維田9月、第3季營收雙衰退 力拚第4季專案貢獻

2024/10/09 20:31

維田9月營收6839萬元，月減2.27%、年減3.3%。（維田提供）維田9月營收6839萬元，月減2.27%、年減3.3%。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）9月營收6839萬元，月減2.27%、年減3.3%；第3季營收2.11億元，季減12.44%、年減6.63%；今年前9個月營收累計6.78億元、年減7.32%；維田指出，經過第3季打底，後續期待年底景氣逐漸回溫，營運狀況可望漸入佳境，同時力拚第4季專案啟動，逐步貢獻出貨動能。

維田觀察，歐美工控第3季需求復甦力道稍弱，製造業景氣數據仍不理想，市場觀望氣氛濃厚，加上暑期長假，部分訂單配合客戶調整時程，因此單季整體出貨較為疲軟，9月營收表現也受影響，依此狀況，未來營收波動可能將較為明顯。

維田表示，公司9月下旬首度前往美國紐奧良參加石油工程技術博覽會（SPE Annual Technical Conference & Exhibition），其為北美地區石油工程生產設備專業技術展覽，維田在會中發表全新世代防爆工業電腦AEX系列，符合國際防爆認證，應用於石油化工、採礦業、天然氣探勘等防爆領域的智慧產線，成功增加市場曝光度。

維田規劃，後續會在11月中旬參加德國紐倫堡自動化展（SPS 2024），釋出新世代工業電腦，涵蓋智慧製造，智慧交通，智慧醫療3大重點領域，配合AI 工業電腦新產品線，針對客戶需求開發軟、硬體整合解決方案，以期提升產品附加價值，藉此增加客戶黏著度。

維田提到，之所以積極參加國際展覽，主要是希望藉此加速佈局AI智慧製造商機，爭取更多國際客戶合作，拓展新市場佈局廣度，維持公司中長期穩健的成長動能。

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