廣越Q3業績創近8季高點 董事長吳朝筆：Q4淡季不淡

廣越現階段除了掌握既有客戶的訂單與相關新品開發項目，也持續聚焦潛在客戶與產品。圖為廣越客戶THE NORTH FACE。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕機能服飾及羽絨衣代工廠廣越（4438）9月營收20.18億元，月減14%、年減9.6%；第3季營收65.86億元，季增59.35%、年增1.12%，為近8季新高點；今年前9個月營收130.84億元、年減6.03%；董事長吳朝筆預估，後續可維持正成長趨勢，第4季淡季不淡。

吳朝筆董事長表示，過去兩年全球景氣下滑，終端消費需求疲軟，成衣產業供應鏈重整、汰弱留強，具備競爭優勢的廠商於景氣反轉復甦之際，在手訂單能迅速回溫，廣越營運從今年下半開始自谷底復甦，第3季旺季出貨暢旺。

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吳朝筆觀察，9月營收之所以呈現年減，主要是部分訂單配合客戶調整海運船期，延至10月出貨，產品完成交付之後，將能挹注第4季業績表現，此外，展望2025年，由於品牌客戶訂單需求強勁，營運動能前景看好。

吳朝筆提到，廣越現階段除了掌握既有客戶的訂單與相關新品開發項目，也持續聚焦潛在客戶與產品，更進一步評估擴張生產基地的可行性，目標不斷拓展營運版圖，未來長期展望樂觀正向。

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