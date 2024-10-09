統一集團新世代複合商場再+1 董事長羅智先稱需要緣份

統一企業新世代複合商場再+1，今天在台南再開出上千坪的「ZEELAND-MARK」，統一集團董事長羅智先（中）指出，開這種大型複合商場需要一點緣份。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）企業新世代複合商場再+1，今天在台南再開出上千坪的「ZEELAND-MARK」，統一集團董事長羅智先指出，開這種大型複合商場需要一點緣份，透露不少地主主動找上門，只要有適合的土地，未來也會開到其它縣市。

新開幕的「ZEELAND-MARK」選名自安平古名「Zeelandia」，象徵海陸交會，相遇美好，整合統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店「CupiCho」等6個品牌打造，預期將再度成為消費者朝聖的打卡熱點。

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羅智先坦言，新世代複合廣場投資金額是一般店的好幾倍，從生意角度永遠是收入之外還有成本，以康橋門市為例，雖然客單價是一般門市的4倍，但扣除投資成本，不一定比一般店精彩。他說，這樣的店放到全台7052家7-ELEVEn是相對的少數，大盤不可能被單一門市拖累，但對內部人員是很大的啟發和訓練，只要中部和北部有適合的土地，不排除從南部往北部開店，建立開店的生態鏈。

「ZEELAND-MARK」的7-ELEVEN Fresh湖美門市沿承古典外觀，內部以優雅歐風設計，引進Fresh生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋與在地限定商品等多元結構。

康是美延續店外風格，以優雅淡紫的古典窗花弧線，融入天空穹幕與環店裝飾，呼應玻璃櫃台雕飾流線，超過40個國際專櫃及醫美保養品牌。

BEING spa旗艦館館內共設置8間芳療房，1間雙人房及6間單人房提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間，另設置1間VVIP雙人房，設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱。

星巴克湖美門市整體用奢華大氣的美拉德色系，搭配線條簡約俐落的家具和豐富的大理石紋理，打造出古典與現代的華麗邂逅。

21Plus湖美門市以「活力、繽紛、美味」為訴求，將經典香草烤雞使用的21種香料元素融入門市設計，以清新明亮的色調打造舒適愉悅的用餐空間。

全台第2家的精品巧克力店「CupiCho」，以曜石黑、璀璨金為主色調，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力。

歡慶「ZEELAND-MARK」開幕，10月9日至13日於商場內消費滿額滿688元，贈OPENPOINT 50點，滿額888元再贈抽獎券一張，即有機會抽中黃金及2萬點OPENPOINT等。

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