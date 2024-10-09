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凱基金控前9月獲利291.4億元 年增66％

2024/10/09 18:57

凱基金控前9月獲利291.4億元、年增66%。（業者提供）凱基金控前9月獲利291.4億元、年增66%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金控（2883）今（9）日公布9月自結財務數據，9月自結稅後獲利22.24億元，今年前3季稅後獲利達291.4億元，與去年同期箱較年增66%，每股盈餘1.71元。

凱基金控表示，受到美國聯準會正式啟動降息以及投資人擔憂經濟展望，9月份資本市場呈現震盪走勢，成交量能持續萎縮，凱基金控集團各子公司仍維持穩健獲利表現。

各子公司表現方面，凱基人壽9月份稅後獲利11.02億元，今年前3季稅後獲利201.23億元，與去年同期相比成長78%。雖然9月受到台幣兌美元升值影響，避險成本仍處於高檔，但凱基人壽掌握市場脈動實現獲利，壽險業務則持續成長，第3季初年度保費收入較前1季度增加近4成。

9月份台股呈現量縮整理走勢，凱基證券主要獲利貢獻來自經紀、財富管理等業務；此外，海外轉投資業務亦有穩健貢獻，合計單月稅後獲利9.23億元，今年前3季年度稅後獲利81.27億元、年增51%。

凱基銀行受惠於利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，9月份稅後獲利4.31億元，今年前3季稅後獲利43.09億元。中華開發資本則因投資部位評價漲跌互見，9月份稅後獲利0.84億元，年度累計稅後獲利5.87億元。

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