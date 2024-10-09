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鴻海漲聲號角響起！外資國慶前夕狂掃逾3萬張 暴量噴出叩關200元大關

2024/10/09 17:02

鴻海漲聲號角響起！外資國慶前夕狂掃逾3萬張，暴量噴出叩關200元大關（資料照）鴻海漲聲號角響起！外資國慶前夕狂掃逾3萬張，暴量噴出叩關200元大關（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕明天就是國慶日，股市休市1天，不過，外資卻在國慶前夕大買台股133億元，其中又以鴻海最吸金，狂掃逾3萬張，居榜首，在三大法人同步站在買方，鴻海今股價開高走高，盤中一度收復200元大關，終場收199元，漲2.58%，成交量8.41萬張。

外資買超前10大個股，依序為鴻海（2317）3萬1843張、京元電子（2449）2萬4084張、緯創（3231）2萬1238張、新光金（2888）1萬5435張、台積電（2330）1萬4665張、廣達（2382）1萬2563張、英業達（2356）8115張、玉山金（2884）5674張、仁寶（2324）4998張、欣興（3037）3587張。

至於賣超前10大個股，依序為台新金（2887）2萬1954張、中信金（2891）1萬9101張、聯電（2303）1萬8654張、中石化（1314）1萬7672張、永豐金（2890）1萬2443張、群創（3481）1萬2109張、中鋼（2002）1萬2011張、長榮（2603）1萬325張、第一金（2892）9318張、華邦電（2344）8099張。

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