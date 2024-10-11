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台股今日重點

2024/10/11 07:00

台積電第3季營收7597.39億元，季增12.8％、年增38.96％，創單季歷史新高。（路透資料照）台積電第3季營收7597.39億元，季增12.8％、年增38.96％，創單季歷史新高。（路透資料照）

1.台股週三（9日）在電子股開盤上漲，指數開盤漲25.78點，電子領攻，金融與傳產也跟進下，指數開高走高，漲逾270點，指數來到2萬2885點。不過，在金融與傳產翻黑拖累，台積電（2330）漲勢收斂，指數拉回，終場漲47.69點，收2萬2659.08點。

2.晶圓代工龍頭廠台積電（2330）公佈9月營收約為新台幣2518.73億元，月增0.4％、年增39.6％，創歷史單月營收次高；第3季營收7597.39億元，季增12.8％、年增38.96％，超越財測高標7540億元，創單季歷史新高。

3.新光金週三（9日）召開股東臨時會，針對和台新金換股合併案進行討論和表決。中午表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關，將送金管會核准。

4.IC設計大廠聯發科（2454）發表並宣佈推出全新天璣9400旗艦晶片，專為邊緣AI、沉浸式遊戲、極致影像而生的最新旗艦5G Agentic AI（主動式人工智慧）晶片，採用台積電第二代3奈米製程打造，首批搭載天璣9400的智慧型手機將於2024年第4季上市。

5.南亞科第3季營運持續虧損，每股虧損0.48元，總經理李培瑛表示，南亞科將致力於推進新製程和新產品，預期明年第1季DDR5產品效益可望超越20奈米DDR4。

6.美國公布2024年9月消費者價格指數（CPI）年增2.4%；核心CPI年增3.3%，2者均高於預期。

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