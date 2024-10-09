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華新遇大魔王！投信砍逾4000張 股價摜破月線

2024/10/09 16:12

華新遇大魔王！投信砍逾4000張，股價摜破月線（資料照）華新遇大魔王！投信砍逾4000張，股價摜破月線（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三大法人週三（9日）買超95.7億元，投信續站在買方，買超21.48億元，不過，卻對電纜電線大廠華新大開殺戒，今大賣逾4000張，居賣超榜首，受投信大倒貨衝擊，股價開低走低，盤中一度觸及32.65元，終場收32.85元，摜破月線，跌3.1%，成交量2.15萬張。

投信週三賣超前10大個股，依序為華新（1605）4140張、陽明（2609）3963張、台光電（2383）1390張、第一金（2892）1162張、金像電（2368）655張、美律（2439）568張、世紀鋼（9958）520張、冠德（2520）427張、穎崴（6515）409張、長虹（5534）389張。

至於買超前10大個股，依序為中信金（2891）3851張、鴻海（2317）3308張、長榮航（2618）3299張、國票金（2889）2387張、中租-KY（5871）2311張、台塑化（6505）1983張、京元電子（2449）1558張、東陽（1319）1367張、力成（6239）1121張、國產（2504）977張。

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