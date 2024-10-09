A股大割韭菜！3大指數跳水 上証暴跌逾6.6％

A股大割韭菜！3大指數大翻車，深成指暴跌逾900點（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國十一國慶長假結束，由於北京當局並未進一步公布振興經濟的財政「突破性政策」，令投資人大失所望，週二（8日）A股開盤暴漲逾10%，收盤漲幅腰斬，而週三（9日）則展開大屠殺，3大指數一起跳水，其中又深證成指跌勢最兇，暴跌逾900點或8%。

中國股市在黃金週前，大演蠻牛秀，不過，十一長假後，原形畢露，主要指數開高後，隨即拉回，一路往下修正。

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上證指週二指數從開盤大漲逾10%，到終場收斂到只漲4.6%，收3489.78點，週三持續拉回，開盤跌62點，或1.77%，以3427點開出，在賣單持續拋出，指數開低走低，盤中觸及3249.16點，跌6.89%，終場以3258.86點作收，跌6.62%，或230.92點，成交量1.26兆人民幣。

滬深300指數開盤直接跌破4200點，以4168.844點開出，指數開低走低，盤中觸及3942.512點，跌7.37%，終場微幅收斂，收3955.984點，跌7.05%，或300點，成交量1.03兆人民幣。

深證成指週三以11158.99點開出，跌337點或2.93%，在賣單不斷殺出，指數開低走低，盤中一度觸及10516點，跌979點，或8.51%，終場收10557.81點，跌937點或8.15%，成交量1.68兆人民幣。

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