中鋼運通工會百名船員赴勞動部控訴「卸責」 火爆衝撞抗爭

中鋼運通工會百名船員赴勞動部抗議，控訴勞動部「卸責」，場面火爆。（中鋼運通工會提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中鋼集團旗下百分之百持股的子公司「中鋼運通公司」，今日上百名船員赴勞動部陳情，抗議公司自7月起中斷台灣船員勞健保，且以不派工的方式變相逼退台灣船員，導致逾300名台灣船員及家庭生活陷入困境，中鋼運通企業工會不滿3月即向勞動部檢舉，卻未幫船員主持公道，要求部長何佩珊出面承諾解決未果，因此數度衝撞勞動部大門、氣氛火爆。

對此，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示， 勞動部一向重視勞工權益，也極力提供各種協助措施以確保勞工工作權益。針對工會與中鋼運通公司間的爭議，勞動部已多次協助雙方協調溝通，呼籲公司應善待船員，積極妥適處理員工爭議訴求，透過協商解決紛爭。

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中鋼運通工會指出，該會有上百名會員（台灣船員），今年7月遭到資方違法中斷勞、健保，雖立即向勞動部檢舉，表示中鋼運通與船員間的勞動契約應屬「不定期契約」，資方片面斷保已明確違法。但勞動部未因此幫船員主持公道，勞動部勞保局於7月底回覆中運公司的公文，間接接受了中鋼運通對船員斷保的事實，而將原屬勞動部權責的勞動契約認定，推卸要工會與船員自己去找地方勞工主管機關或法院，質疑勞動部此舉，無異是為中鋼集團及中鋼運通公司護航、解套。

今日上百名中鋼運通工會船員赴勞動部陳情，抗議公司自7月起中斷台灣船員勞健保，且以不派工的方式變相逼退台灣船員。（中鋼運通工會提供）

中鋼運通工會今日點出資方中運公司三點違法，第1、違法中斷所雇用船員的勞、健保，且在聘僱船員上岸期間違法未給付工資；第2、對雇用船員出勤記錄有違法登載紀錄不實，及違法不足額給付加班費等情事。第3、違反《工會法》，打壓其所雇用具有工會會員身分的台灣船員，長期拖延再次派任在岸且具工會會員身分船員登船工作等差別待遇。

針對資方的違法情事，中鋼運通工會今日再向勞動部提出檢舉，要求勞動部1個月內進行專案勞動檢查，並在全面勞動檢查後，認定中運公司與船員間的僱傭關係及性質。也要求若中運公司明確違反勞動法令，應依據事實開罰，並有效要求資方限時改善．包括依法恢復台灣船員勞、健保，儘速派任在岸等候派船的台灣船員上船工作，以維繫台灣船員與其家庭生計。

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