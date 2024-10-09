晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鋼運通工會百名船員赴勞動部控訴「卸責」 火爆衝撞抗爭

2024/10/09 15:47

中鋼運通工會百名船員赴勞動部抗議，控訴勞動部「卸責」，場面火爆。（中鋼運通工會提供）中鋼運通工會百名船員赴勞動部抗議，控訴勞動部「卸責」，場面火爆。（中鋼運通工會提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中鋼集團旗下百分之百持股的子公司「中鋼運通公司」，今日上百名船員赴勞動部陳情，抗議公司自7月起中斷台灣船員勞健保，且以不派工的方式變相逼退台灣船員，導致逾300名台灣船員及家庭生活陷入困境，中鋼運通企業工會不滿3月即向勞動部檢舉，卻未幫船員主持公道，要求部長何佩珊出面承諾解決未果，因此數度衝撞勞動部大門、氣氛火爆。

對此，勞動部勞動關係司司長王厚偉表示， 勞動部一向重視勞工權益，也極力提供各種協助措施以確保勞工工作權益。針對工會與中鋼運通公司間的爭議，勞動部已多次協助雙方協調溝通，呼籲公司應善待船員，積極妥適處理員工爭議訴求，透過協商解決紛爭。

中鋼運通工會指出，該會有上百名會員（台灣船員），今年7月遭到資方違法中斷勞、健保，雖立即向勞動部檢舉，表示中鋼運通與船員間的勞動契約應屬「不定期契約」，資方片面斷保已明確違法。但勞動部未因此幫船員主持公道，勞動部勞保局於7月底回覆中運公司的公文，間接接受了中鋼運通對船員斷保的事實，而將原屬勞動部權責的勞動契約認定，推卸要工會與船員自己去找地方勞工主管機關或法院，質疑勞動部此舉，無異是為中鋼集團及中鋼運通公司護航、解套。

今日上百名中鋼運通工會船員赴勞動部陳情，抗議公司自7月起中斷台灣船員勞健保，且以不派工的方式變相逼退台灣船員。（中鋼運通工會提供）今日上百名中鋼運通工會船員赴勞動部陳情，抗議公司自7月起中斷台灣船員勞健保，且以不派工的方式變相逼退台灣船員。（中鋼運通工會提供）

中鋼運通工會今日點出資方中運公司三點違法，第1、違法中斷所雇用船員的勞、健保，且在聘僱船員上岸期間違法未給付工資；第2、對雇用船員出勤記錄有違法登載紀錄不實，及違法不足額給付加班費等情事。第3、違反《工會法》，打壓其所雇用具有工會會員身分的台灣船員，長期拖延再次派任在岸且具工會會員身分船員登船工作等差別待遇。

針對資方的違法情事，中鋼運通工會今日再向勞動部提出檢舉，要求勞動部1個月內進行專案勞動檢查，並在全面勞動檢查後，認定中運公司與船員間的僱傭關係及性質。也要求若中運公司明確違反勞動法令，應依據事實開罰，並有效要求資方限時改善．包括依法恢復台灣船員勞、健保，儘速派任在岸等候派船的台灣船員上船工作，以維繫台灣船員與其家庭生計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財