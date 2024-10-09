「金龍海嘯」恐錯殺無辜 央行下午4點半宣布協處措施

中央銀行日前宣布第七波選擇信用管制措施，首度將「有房無貸」者納入管制。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行日前宣布第七波選擇信用管制措施，首度將「有房無貸」者納入管制，恐有錯殺無辜之嫌，央行預計今天（9日）下午4點半由業務局召開記者會說明協處措施，其中因繼承導致有房無貸者眾多，狀況也多有不同，一般預期，央行應該會有條件排除，不可能全部開放。

中央銀行9月19日理監事會後宣布升準1碼，搭配第7波房市信用管制措施，首度將「有房無貸」者納入管制，並將第2戶貸款成數從6成下調至5成，擴及全國，下手之重，被稱為是房市的「金龍海嘯」。

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為避免錯殺無辜，央行日前也積極收集相關個案與資料，並考量銀行實務上承作情況，一般認為，因繼承房產老舊或是工作地點遙遠者，有很大可能會被排除。

目前民眾購屋只剩下列4種情況可以取得寬限期，包括「無房無貸」者、因應營業使用的購屋行為、共同繼承持分少於40平方公尺（約12坪）以及夫妻房產分開登記，基於「一人一貸不受限」原則，也不會受到限制。

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