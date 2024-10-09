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AMD「超強催化劑」來了！分析師喊股價上看200美元

2024/10/09 15:24

隨著Advancing AI「超強催化劑」本週四即將登場，分析師喊超微股價上看200美元（法新社資料照）隨著Advancing AI「超強催化劑」本週四即將登場，分析師喊超微股價上看200美元（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年股價漲幅不僅落後輝達，同時也落後整個晶圓業的超微（AMD），隨著Advancing AI「超強催化劑」本週四即將登場，分析師表示，只要AI GPU收入在2025年增長到120億美元以上，將支撐每股盈達6美元，甚至更高，將激勵股價上看200美元。

AMD今年來股價上漲15%，明顯落後輝達漲155%，及費半指數上漲24%。

外媒報導，超微將於週四舉行 Advancing AI 活動，投資者期待一系列產品發表，包括圍繞新的MI325X人工智慧加速器。從廣義上講，可能會有關於超微的中央處理器和圖形處理單元的各種公告，以及更廣泛的軟體生態系統。

Cantor Fitzgerald 分析師CJ Muse指出，AMD的股價在去年Advancing AI發表後的交易日漲了10%，並繼續跑贏了輝達和費半指數。

這一次，市場對超微的期望更高，因此，AMD需要讓投資者對公司的技術路線圖更有信心，因除了關鍵客戶之外，越來越多的客戶對確保AI推理設計獲勝的信心更加關。

據Muse稱，有人猜測亞馬遜和Google兩大客戶可能會在活動中表示，超微的AI推理設計將是「一個好的開始」，如果高層能給出亮眼的前景，將激勵超微股價跑贏大盤。

Muse表示，投資者可能會對AMD管理層週四可能分享的各種數據做出積極反應。1個是對超微在AI領域的潛在市場總額的新估計，可能會持續到2030年。

投資者也在考慮更近期的問題，Muse指出，任何支援相信AI GPU收入在2025年增長到120億美元以上，將支撐每股盈達6美元，甚至更高，將激勵股價上看200美元。

Muse則將超微評等調為買入，目標價為180美元。

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