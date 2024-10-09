竹市銀髮人才服務據點 輔導55歲以上中高齡者就業

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署和新竹市府今天成立銀髮人力服務據點，將提供55歲以上的銀髮族二度就業及重返職場，提高台灣的勞動力動能。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025台灣將邁入「超高齡社會」，勞動部勞動力發展署與新竹市府創造「青銀共融」就業環境，今天為銀髮人才服務據點揭牌，未來將輔導55歲以上的中高齡者就業，協助長輩重新進入職場。而今年65歲的白滿女從職場退休已20年，去年在一場高齡就業講習課程獲知銀髮族就業資訊，除參加高齡職訓課程，如今也在服務據點二度就業，重拾職場信心。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，因應超高齡社會的到來，勞動部今年度推出「55PLUS壯世代就業獎勵計畫」，為壯世代重回職場創造永續價值，全台5分署也設立銀髮人才資源中心，透過中央與地方共推雇主聘用專業銀髮人才，為竹市的未來發展注入新的動力。

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勞動部勞動力發展署桃竹苗分署和新竹市府今天成立銀髮人力服務據點。（記者洪美秀攝）

代理市長邱臣遠表示，竹市銀髮人才服務據點以「高年級實驗場域」為概念，讓銀髮族的寶貴實務經驗，經由職涯諮詢與科技輔具，重返職場。據點也提供就業媒合、職涯諮詢體驗、職業訓練等，服務55歲以上待業或退休銀髮族再就業。

勞工處也透過「職務再設計」補助計劃，改善工作設備與流程、方法、提供就業輔具等，每人每年補助企業最高10萬元，未來也會導入更多夥伴加入銀髮人才服務平台，廣納大學、機關與團體，結合社會企業、地方團體與企業的力量，讓銀髮族群的智慧與經驗在社會中持續發光發熱。可電洽：03-579-5686。

今年65歲的白滿女就是二度就業的銀髮族，她在高年級實驗場域擔任兼職餐飲夥伴。透過為客人沖泡一杯回甘咖啡或養生茶，除找回生活節奏，也透過與不同年齡層的客人互動，獲取新知，重拾信心與成長動力。

新竹市65歲白滿女間隔20年重返職場，在新竹市銀髮人才服務據點的高年實驗場中擔任餐飲服務，也在咖啡茶香中重拾就業動能與信心。（記者洪美秀攝）

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