麥味登助攻 揚秦第3季營收6.69億元創單季新高

以經營「麥味登」早午餐聞名的揚秦國際今天公布9月營收2.17億元，年增19.32%，較上月略減5.33%，但仍創同期新高。（揚秦提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營「麥味登」早午餐聞名的揚秦國際（2755）今天公布9月營收2.17億元，年增19.32%，較上月略減5.33%，但仍創同期新高。

累計第3季營收6.69億元，較去年同期成長18.7%，較第2季成長8.56%，再創單季歷史新高。前3季累計營收18.52億元，較去年同期成長16.8%，同創歷史新高。

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揚秦總經理林麗玲表示，9月適逢各級學校新學期開始，家庭支出增多，消費力相對於暑假略為疲弱，「麥味登」與「炸雞大獅」均舉辦開學行銷活動，以套餐優惠增加門市來客與營收。

「涮金鍋」3家門市營收表現亮麗，接連展店也逐漸打響品牌在桃園的知名度，持續為營運挹注動能。

林麗玲表示，以加盟為發展的「麥味登」與「炸雞大獅」將於第4季加快展店腳步。以直營為主的「涮金鍋」第4家門市已選定於桃園市中壢區青埔商圈，將加速展店迎接秋冬火鍋旺季。

海外發展方面，炸雞大獅本月在新加坡開設兩家門市，店點分別位於新加坡SUNTEC CITY及CENTURY SQUARE兩家百貨商圈內，門市一開幕即人潮不斷。

林麗玲表示，台灣與新加坡民間往來密切，新加坡在地人也熟悉台式炸雞特有的魅力，具有龐大商機，新加坡第三家門市預計也將選定百貨商圈人潮密集的場域。

截至目前，「麥味登」總店數870家，「炸雞大獅」海內外店數114家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數5家，「涮金鍋」店數3家。

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