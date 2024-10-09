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群創9月營收連2月成長 友達Q3季增4.6％

2024/10/09 14:56

群創9月營收連2月成長，友達Q3營收季增4.6%。（記者陳梅英攝）群創9月營收連2月成長，友達Q3營收季增4.6%。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠9月營收出爐，群創（3481）9月自結合併營收191億元，月增3.5%，連2個月增加；友達（2409）9月合併營收258.7億元，則意外較8月減少4.2%，不過若以第三季營收來看，友達季增4.6%、群創季減2.8%，面板雙虎表現出現微幅差異。

友達9月合併營收258.7億元，月減4.2%、年增5.3%，第三季合併營收為777.5億元，季增4.6%，與去年相比年增10.9%。

友達第二季本業已經轉盈，第三季受惠於業外處份利益入帳，有機會轉虧為盈。友達預計10月31日舉行線上法人說明會，屆時將公布第三季財報並說明第四季展望。

群創已率先在第二季轉為獲利，第三季合併營收553億元，季減2.8%、年減4.2%，表現雖然不如預期，不過群創先前以171.4億元出售南科四廠給晶圓代工龍頭台積電，處分利益估147億元，每股獲利貢獻約1.84元，將有助於群創全年轉盈。

且因中國三大面板廠在十一長假期間啟動減產措施，對電視面板報價帶來支撐，根據市調機構TrendForce預估，電視面板報價有望在10月出現止跌。

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