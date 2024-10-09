漢來美食第3季營收14.31億元 單季歷史次高

漢來美食今天公告9月營收為5.2億元、年增26.72%；第3季營收14.31億元，年增19.24%，攀上單季歷史次高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）今天公告9月營收為5.2億元、年增26.72%；第3季營收14.31億元季增8.74%，年增19.24%，攀上單季歷史次高。

累計前9個月營收為44.26億元，年增22.63%，在持續上升動能加持下，前3季累計營收已飆上漢來美食上櫃以來最高點。

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漢來美食第3季營收創下新高主要受惠於暑假旺季及節慶聚餐活動熱絡，以及9月的中秋檔期月餅禮盒更勝以往熱銷、富哥見面會等重磅活動挹注。

漢來美食旗下各中、西品牌餐廳皆表現亮眼，平均9成以上單店業績都達標，尤其是台北漢來大飯店的島語自助餐，9月營收更是超出預期。

第4季進入餐飲業最重要的尾牙與春節圍爐旺季，高雄漢來大飯店與巨蛋會館宴會廳今年接訂情況特別暢旺，兩館宴會廳大廳均已滿訂。

加上台北漢來大飯店宴會廳，北高兩地3館從9月起就已熱烈搶訂，統計至今，台北、高雄11-12月的尾牙訂席，總計已賣出8800桌，預估可帶來1.5億元業績。

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