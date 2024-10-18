LTN經濟通》矽谷狂人 全球推銷7兆美元晶片計畫

2023年11月，奧特曼突然被OpenAI董事會解職，不到一週再被請回。（美聯）

7兆美元的晶片狂想曲

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）近日出席白宮一場談論AI基礎設施的圓桌會議，會後呼籲美國政府支持大型資料中心，在每個州建置的資料中心，而每座資料中心用電量估計需要 5GW（gigawatt，百萬瓩），相當於約5個核子反應爐產生的能量，足為近300萬個家庭的用電量。

該文件裡指出，每座資料中心的用電量相當於整個城市的電力，但如何供應電力？成為了美國政府的巨大挑戰。OpenAI認為，投資這些基礎設施，可望為美國帶來數以萬計的就業機會，提高國內生產毛額，並確保美國在AI發展賽道上的領先地位。

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奧特曼的狂妄，不只這一樁。根據《紐約時報》報導，去年奧特曼參訪台積電總部後，曾向台積電高層提出計畫7兆美元（約新台幣220兆）計畫，想用來興建36座晶圓廠及相關的資料中心，以支持AI技術的發展。

不到兩個月，奧特曼又到了阿拉伯聯合大公國見投資人和與當地政府官員會面，討論想建立起一個全球聯盟。由於AI晶片短缺又昂貴，奧特曼為此感到苦惱，因此決定拉攏中東金主，並找台積電管理晶片工廠，還有走訪多國政府，期望能一起解決這個7兆美元的晶片大夢。

儘管市場傳出，台積電對220兆元AI計畫的可行性表示高度懷疑，甚至戲稱奧特曼為「播客兄弟」，諷刺他過於理想化的思維，完全脫離現實，但從這部分也可看出，奧特曼想建構全球AI版圖的雄心壯志。

奧特曼在8歲獲得收到一台麥金塔電腦，電腦啟蒙之路就此開啟。（美聯）

僅念2年史丹佛大學 奧特曼退學創業

1985年出生的奧特曼（Sam Altman），以打造出ChatGPT而名聞全球。根據資料顯示，奧特曼在八歲時收到一台蘋果麥金塔電腦（Macintosh），開始學習如何編碼和拆卸電腦硬體，他有天意識到「電腦總有一天會懂得思考」。

在2005年時，奧特曼在史丹佛大學學習電腦科學兩年後，沒有獲得學士學位就退學了。這年，奧特曼年僅19歲，與其他人共同創立一間社交網絡移動應用程式公司「Loopt」，當時的他即展開過人的募資能力，為這間公司募集了超過三千萬美元的風險投資，包括紅杉資本和Y Combinator都參與了投資。2012年「Loopt」則以4340萬美元的價格賣給了綠點公司。

2011年奧特曼成為Y Combinator（YC）的合夥人，YC當時的總估值超過650億美元，而不到三年的時間，奧特曼被YC聯合創始人Paul Graham任命為YC總裁。奧特曼則在隔年宣布成立一支7億美元的股權基金，主要投資成熟的YC公司。

也因當時奧特曼時任創投公司Y Combinator總裁，在一場於高級飯店舉辦的私人晚宴上，與參加的貴賓們討論到Google收購DeepMind後，可能將率先打造通用人工智慧並壟斷這項技術。在觥籌交錯間，他決定成立一間與之對抗的非營利組織，OpenAI醞釀成形。

奧特曼善說服、溝通，被業內人士認證「媲美比爾蓋茲」。（路透）

矽谷狂人善說服、溝通 「媲美比爾蓋茲」

矽谷不缺狂人，目前在線的科技狂人中，除了奧特曼，另一位則是赫赫有名的馬斯克，這兩位科技大佬同是OpenAI早期創辦人之一。

Y Combinator共同創辦人保羅．格雷厄姆（Paul Graham）曾說過，奧特曼是一位善於說服其他人的創業家，即使不是天生具備的能力，但至少他在20歲前就完全掌握了。格雷厄姆表示，第一次見到奧特曼是他19歲時，當時他心想「比爾蓋茲肯定就是這個樣子。」

OpenAI初期定位是非營利組織，獲得包括馬斯克在內等多位矽谷大咖共同承諾投資10億美元，但這間公司初期起步並不順遂，甚至在2017年還一度裁員，在持續不斷嘗試下，最終掌握一個潛力方向「大型語言模型（LLM）」，打造出頂尖的NLP產品。

所謂的大語言模型，是以轉換器架構（transformer）為基底，以巨量內容訓練、擁有百億級參數（parameter）的神經網絡模型。不管是支撐ChatGPT的的GPT-3、GPT-4，或者是Google Gemini背後的Gemini，全都是大語言模型。

OpenAI執行長奧特曼奔走全球，想構築全球AI產業聯盟。（路透）

一度被董事會驅逐 短短五天「王者回歸」

由於OpenAI需要訓練AI模型，但龐大的資金黑洞影響內部進展，奧特曼與馬斯克的關係日漸緊繃，最終兩人因意見分歧分道揚鑣。馬斯克在2018年離開OpenAI董事會，隔年奧特曼辭去Y Combinator總裁，成為OpenAI執行長。

OpenAI決定啟動營利公司的計畫，奧特曼成功透過微軟執行長納德拉（Satya Nadella）拿到一筆10億美元投資，這開啟了雙方緊密的合作關係，也奠定往後OpenAI在AI領域的領頭羊地位。

到了2023年11月下旬，奧特曼突然被OpenAI董事會解職了，這件事引起業內大震撼，市場上紛傳各種猜測，頗受員工愛戴的奧特曼，獲得逾九成的OpenAI員工發聲力挺，以集體辭職逼宮董事會，要求讓奧特曼回鍋。

帶給世界無限驚奇的奧特曼就在一個週末之間，經歷被解職、可能回歸、被外部大神延攬，最後又被OpenAI請回擔任執行長，「神轉折」除了讓市場驚呼不斷，也讓外界看到奧特曼的與眾不同的獨特魅力。

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