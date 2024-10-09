通膨、缺工雙夾殺 日本破產企業數創10年新高

日本企業今年破產家數已創2013年以來最高。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本通膨壓力以及缺工效應持續蔓延，導致日本企業經營環境艱難。《彭博》報導，截至今年9月，日企破產數量創下自2013年以來最高。

日本最大信用調查機構帝國資料庫最新數據指出，在此期間約有4990家企業破產，較去年同期增加18.6%。自2022年3月以來，日本破產企業持續增加。

請繼續往下閱讀...

報導指出，破產企業激增，在一定程度上反映物價上漲的影響，尤其是對小公司而言。報告顯示，4990家公司中，有472家將通膨列爲破產的主要原因，數量創新高。

由於日圓貶值，日本各種商品的進口成本大增，日本的主要物價指標在這2年多來一直保持在日本央行2%的目標或以上。當中，建築、製造業和零售業是成本驅動型破產數量最多的行業。

除了物價上漲，約163家公司將勞動力短缺列爲經營困難的原因。由於市場的勞動力緊繃，為企業帶來壓力，迫使日本企業提高工資留住員工，進一步加劇了財務壓力。儘管部分日本公司在今年的薪資談判中提議加薪5%以上，但許多中小企業表示「難以跟進」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法