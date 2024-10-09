促台德半導體人才培育 薩克森邦祭出台生獎學金

為促進台德半導體人才培育，薩克森自由邦已為台灣學生設立了兩項專屬獎學金計劃。（德國薩克森自由邦駐台科技辦事處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕德國薩克森自由邦駐台科技辦事處指出，為促進台德半導體人才培育，薩克森自由邦已為台灣學生設立了兩項專屬獎學金計劃，一是「薩克森學生國際交流計劃（Saxon Student Mobility Program）」，另一是「Georgius Agricola獎學金」。

薩克森邦科學、文化與旅遊部長根可夫（Sebastian Gemkow）本月宣布「台灣半導體人才培育計劃（STIPT）」的最新進展。

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該人培計劃自2024年啟動，為來自薩克森的學生提供為期6個月的學術和實踐培訓，學生將在台灣大學（NTU）進行學術學習，並在台積電（TSMC）接受實習訓練。

2024年計劃從超過100名申請者中精選了30位頂尖德國學生參與該計劃。根可夫表示，該計劃將在2025年擴展，屆時預計將有來自薩克森邦10所大學的更多學生參與。

同時薩克森邦也與台灣科技大學（NTUST）和國立陽明交通大學（NYCU）也簽訂了額外的STIPT協議，並延長了與台大的合作協議。另國立成功大學（NCKU）與德勒斯登工業大學（TUD）也簽署了一般合作備忘錄。

此外，根可夫也宣布，薩克森自由邦已為台灣學生設立了兩項專屬獎學金計劃。

其中，「薩克森學生國際交流計劃」是兩大關鍵資助項目之一，旨在支持台灣學生赴薩克森學習，提供1到12個月的獎學金，涵蓋學術研究、研究專案或短期課程，如語言課程和夏季／冬季學校。

「Georgius Agricola獎學金」是另一項重要資助機會，專為已在薩克森就讀的傑出台灣學生設立，適用於學士課程第三學期及以上或碩士課程的學生。

薩克森自由邦正積極拓展與台灣的科學合作，為此，薩克森邦的3所領先大學，包括德勒斯登工業大學、開姆尼茨工業大學和萊比錫應用科學大學等，將在本月造訪台灣，並參加10月19日至20日舉辦的「台灣歐洲教育展」。

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