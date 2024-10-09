開發金更名凱基金 王銘陽：「中華開發」未消失還要擦亮招牌

開發金正式更名「凱基金控」，董事長王銘陽強調，「中華開發」並未消失，未來還要進一步擦亮招牌（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕自信託公司起家，已有65年歷史的「中華開發」，已正式更名為「凱基金控」，凱基金控董事長王銘陽今日強調，「中華開發」並未因金控更名而消失，將保留於子公司「中華開發資本」，未來將繼續擦亮「中華開發」的招牌。

凱基金控今（9）日舉辦更名記者會，除宣布本月9日起股票名稱正式更名為凱基金控外，也宣告嶄新品牌承諾「在乎你的在乎」。

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凱基金控董事長王銘陽今日細數「中華開發」的歷史，他指出，中華開發在1959年成立，當時是個信託公司，1999年更名工業銀行，2001年成為國內首個以產業經濟為主的金控公司，當時有大華證券、中華開發工銀，後來加入凱基證券、凱基投信，再相繼併入萬泰銀行更名凱基銀行，2017年中國人壽再加入金控大家庭。

王銘陽說，他加入開發金後最大的困擾，就是投資人、客戶，不清楚開發金控到底是「做什麼的」，經他解釋，許多人才知道凱基銀行、凱基證券都是開發金的子公司，甚至有人以為「中國人壽」是國營事業。

開發金更名為凱基金控後，金控及4家子公司名稱一致，但「中華開發」並沒有消失，王銘陽強調，子公司「中華開發資本」沒有更名，中華開發這個名字，在這塊土地上已有65年，是非常值得珍惜的名字，不能為了更名而更名，必須繼續留在這塊土地上，希望未來能繼續擦亮「中華開發」這塊招牌。

凱基金表示，子公司中華開發資本位居大中華區產業投資領導地位，將沿用現有品牌名稱，傳承「中華開發」與產業共同成長的使命，持續為經濟發展貢獻力量。

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