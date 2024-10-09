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日全家2000家分店用餐區掰了！「原因」曝光日人超崩潰

2024/10/09 14:23

日本全家公告將逐步裁撤用餐區。（路透）日本全家公告將逐步裁撤用餐區。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在台灣街頭，走幾步就能到超商，許多店都有設置飲食區，並且擺放桌椅，方便顧客在座位上休息、或是享用餐點。不過近來日本的全家便利商店，宣布將要逐步撤除店內飲食區的服務，並且改為其他商品陳設空間，讓不少日本人直呼相當不方便。

綜合日本媒體報導，日本全家便利商店10月初於官網公告，表示將逐步裁撤店內的飲食區座位。公告指出，日本全家自2013年起導入飲食區，至今約有7000多家分店提供該項服務。然而在疫情過後，日本全家發現消費者型態有所轉變，因此決定更改策略。

有效運用空間 改規劃為商品陳設

約有2000多家分店會進行調整，日本全家認為，為了更有效運用室內空間，因此打算將這些店內飲食區，改規劃為販售衣物，或是衛生紙、洗衣精等生活用品，滿足顧客購買生活用品的需求，未來將逐步實驗。

不少日本人聽到消息覺得崩潰，表示「午休時間吃飯的地方消失了，只能再找其他地方吃飯」、「過去那裡是喝冰咖啡消暑的地方，很可惜」、「好可惜，當初常常帶小孩在那邊休息」。

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