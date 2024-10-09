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「新新併」贊成率為出席數92％ 台新金林維俊笑說：超乎預期

2024/10/09 13:34

台新金今天舉行股東臨時會，表決是否同意新新併，最後以普通股股東出席率為78.53%，贊成比率92.76%通過本案。（記者王孟倫攝）台新金今天舉行股東臨時會，表決是否同意新新併，最後以普通股股東出席率為78.53%，贊成比率92.76%通過本案。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控今天舉行股東臨時會，普通股股東出席率（含電子股票）為78.53%，投票結果在上午10點多出爐；討論事項第一案是否同意「新新併」，股東贊成比率為出席數92.76%，反對僅1.61%。

　台新金總經理林維俊在會後強調，贊成「新新併」比率的結果，是「超乎預期」，未來將繼續努力完成合併程序。

　今天股臨會有小股東發言指出，他自己用算命筆畫，發現要改名的「凱基」金控或是現在的「台新」金控，都屬於吉簽、上簽，也就是好運；不過，若用「新新併」後的預定新公司名稱是「台新新光」，算命結果就不好，是否建議要再算命一下、改比較好的名字？

　台新金董事長吳東亮當場笑說，「自己之前也沒想到這個問題，這要來好好研究一下」。

　最後，會場公布投票結果，支持贊同「新新併」普通股出席比率為78.63%，其中，贊成比率高達92.76%，反對比率僅1.61%、棄權為5.61%。

  何時要送件金管會進行審議「新新併」？台新金總經理林維俊受訪表示，有件事情要澄清，我們跟主管機關的溝通會立刻盡快啟動，「但正式的送件時間，必須尊重主管機關」，之前曾提到的10月11日，是指我們會在這個時間會把文件備妥、內部先準備好，不過，需要跟主管機關報告。

  他強調，在主管機關的指導下，看有哪些內容還需要修正，然後，才會正式送件金管會。

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