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日月光K28大社智慧工廠今動土  高市府：可增900個就業機會 

2024/10/09 13:35

全球封測龍頭日月光加碼投資高雄，第一期K27廠已於2023年完工量產，第二期K28廠於今（9）日舉行動土典禮。（經發局提供）全球封測龍頭日月光加碼投資高雄，第一期K27廠已於2023年完工量產，第二期K28廠於今（9）日舉行動土典禮。（經發局提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕日月光K28大社智慧工廠今舉行動土典禮，預計2026年完工，高市經發局肯定日月光深耕台灣，除強化競爭力，還可為地方增加近900個就業機會。

動土典禮邀請經濟部產業園區管理局長楊伯耕、高市府副秘書長王啟川、高市經發局副局長王宏榮、高市環境局副局長黃世宏、高雄市議會議員張勝富、金屬工業研究發展中心副處長趙家緯等產官界代表參與。

日月光高雄廠總經理羅瑞榮表示，公司為滿足先進封裝製程（CoWoS）的晶圓、終端測試需求，於面積約2公頃的大社基地興建K27、K28廠房，K27已於2023年啟用，今日動土的K28由日月光提供所持有大社土地，宏璟建設提供資金合建廠房，預計興建地上7樓、地下1樓廠房建築，以低碳建材蓋廠。

高市府依行政院核定「工業區更新立體化發展方案」，日月光K28為高雄申請核准的第一案，藉由容積獎勵的方式加強土地使用坪效，使土地價值最大化；K28設置空橋與K27連接，同高相互支援，透過天車與自動化系統，產線跨棟跨樓層自動化搬運設計提升作業效率，自動化的智慧工廠有效提升員工工作效益，工程師人才需求所占比例極高，為求職市場帶來就業機會，許專業人才一個未來。

高市副秘書長王啟川指出，市府致力打造智慧、創新、開放的產業環境，吸引全球頂尖企業投資設廠，串聯原有日月光封測廠，加速形塑「高雄半導體產業S廊帶」；樂見日月光K28廠的興建，將進一步提升高雄在先進封裝製程（CoWoS）、人工智慧晶片高效能運算及散熱需求等領域的競爭力，為高雄先進科技產業發展注入新的活力。

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