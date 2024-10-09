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新北13處重劃區 林口新市鎮居「買氣王」近1年成交2244件

2024/10/09 12:53

近1年新北市13處重劃區，以林口新市鎮買氣最旺，近1年揭露2244件。（永慶房產集團提供）近1年新北市13處重劃區，以林口新市鎮買氣最旺，近1年揭露2244件。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕重劃區街廓整齊、公共設施完備，成為不少購屋族首選購屋區域，有房仲業者彙整新北市13處重劃區近1年預售屋揭露實價，發現林口新市鎮買氣最旺，近1年揭露2244件，不但是唯一突破2千件、更是新北重劃區的買氣王，第2名則是淡海新市鎮，近1年揭露1950件、每坪均價32.4萬元，則是新北重劃區中房價最親民。

永慶房產集團彙整新北市近1年13處重劃區預售屋揭露價格與件數，13處重劃區近1年合計揭露近1萬件、約9892件的預售屋實價，而且有4處重劃區預售屋揭露件數超過1千件，依序為林口新市鎮的2244件、淡海新市鎮的1950件、二重疏洪道重劃區的1173件，以及塭仔圳重劃區的1039件。

進一步觀察13處重劃區近1年每坪成交均價，僅淡海新市鎮不到4字頭，鳳鳴重劃區則是均價第二低，每坪約40.7萬元，其它11處重劃區每坪均價全數為5字頭起跳，其中仁義、央北以及副都心等3處重劃區，預售屋每坪均價則是7字頭起跳。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，自從桃園機場捷運通車後，捷運站周邊重劃區房市發展便備受矚目，尤其林口新市鎮內擁有多個站體，在機能發展逐步成熟後，房市關注度顯著提升。

而且林口未來計畫打造成「新北國際AI+智慧園區」，陸續吸引許多國際科技企業搶先卡位，像是微軟、輝達等國際知名企業。

總價1千萬 淡水可買2房加1車位的電梯大樓

至於，淡海新市鎮則是新北市13處重劃區中，預售屋每坪均價還處在3字頭，陳金萍指出，雙北市房價高漲，導致不少購屋族只能網相對平價的蛋白區覓屋，而淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房屋總價相較親民，成為首購族匯聚的區域，目前淡水區預售屋，總價1千萬元可買到2房含車位的電梯大樓。

而鳳鳴重劃區的近1年預售屋均價則處4字頭，陳金萍解釋，鶯歌區主要機能集中在鶯歌火車站周邊，發展已趨飽和，而鳳鳴重劃區開發，剛好補足當地居住空間不足的問題，也增添新大樓的供給，房市買氣相對穩定。但現階段，鳳鳴重劃區仍需仰賴汽、機車代步。

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