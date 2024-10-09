晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新新併過關！新光金出席股東逾7成投同意票

2024/10/09 12:42

新新併表決結果出爐，新光金出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關。（圖由新光金提供）新新併表決結果出爐，新光金出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關。（圖由新光金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金今召開股東臨時會，針對和台新金換股合併案進行討論和表決。中午表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關，將送金管會核准。

新光金股東今參與股臨會相當踴躍，普通股出席率高達85.63%，特別股出席率則有73.06%。 11點22分開始進行表決，原預計10分鐘投票，因人數過多延長投票。

根據股東會重大議案決議規定，出席人數若超過總人數的3分之2，只要出席數一半以上通過即可。

新光金董事長魏寶生宣布表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，通過新新併。

新光金今召開股東臨時會，新新併表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關。（記者吳欣恬翻攝））新光金今召開股東臨時會，新新併表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關。（記者吳欣恬翻攝））

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財