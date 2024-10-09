新新併過關！新光金出席股東逾7成投同意票

新新併表決結果出爐，新光金出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關。（圖由新光金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕新光金今召開股東臨時會，針對和台新金換股合併案進行討論和表決。中午表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關，將送金管會核准。

新光金股東今參與股臨會相當踴躍，普通股出席率高達85.63%，特別股出席率則有73.06%。 11點22分開始進行表決，原預計10分鐘投票，因人數過多延長投票。

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根據股東會重大議案決議規定，出席人數若超過總人數的3分之2，只要出席數一半以上通過即可。

新光金董事長魏寶生宣布表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，通過新新併。

新光金今召開股東臨時會，新新併表決結果出爐，出席股東中，普通股72.29%同意，特別股79.21%同意，新新併正式在股臨會過關。（記者吳欣恬翻攝））

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