焦點股》聯合再生：國發基金擬退場 股價消風

國發基金擬退場，聯合再生（3576）表示國發基金已完成階段性任務、期待未來有更多策略投資夥伴。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國發基金8月27日啟動退場機制，擬退出綠能國家隊聯合再生（3576），使得聯合再生今日股價重挫，目前來到11.65元左右價位、跌幅達4.9%；聯合再生今日發出聲明稿，表示國發基金投資持有期限以5年為原則，如今已完成階段性任務，期待未來能與更多策略投資夥伴合作。

根據行政院國家發展基金產業創新轉型基金作業要點，行政院國家發展基金委員會投資持有期限以5年為原則。聯合再生能源指出，國發基金於2018年底投資至今已屆5年，期間國發基金除指派1席董事外，三屆董事會皆來函指派1席獨董，聯合再生也尊重國發基金，依函提名獨立董事。

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聯合再生能源也說，長期以來保持財務穩健、公司治理良善，國發基金已完成階段性任務，未來將持續秉持誠信、創新、永續經營理念，在地深耕能源產業，同時樂見未來與更多策略投資夥伴合作的可能。

聯合再生認為，台灣太陽能產業近來面臨艱困的環境，但公司仍積極響應政府政策，在製造端每年連續擴展先進高端產品，今年更推出全新產品、全新事業、全新團隊，朝全方位能源整合品牌目標發展，未來也會努力不懈為國家能源產業貢獻心力。

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