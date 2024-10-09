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聯發科天璣9400旗艦晶片登場 大秀AI功能

2024/10/09 12:13

聯發科天璣9400旗艦晶片登場，大秀AI功能（聯發科提供）聯發科天璣9400旗艦晶片登場，大秀AI功能（聯發科提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC設計大廠聯發科（2454）今（9）日發表並宣布推出全新天璣9400旗艦晶片，專為邊緣AI、沉浸式遊戲、極致影像而生的最新旗艦5G Agentic AI（主動式人工智慧）晶片，採用台積電第二代3奈米製程打造，首批搭載天璣9400的智慧型手機將於2024年第4季上市。　

發表會由聯發科資深副總經理徐敬全主持，天璣9400晶片首拍攝「天際奇航」宣傳影片，由「繁花」女主角之一的辛芷蕾擔綱演出，她也出席發表會，聯發科並邀請客戶vivo、OPPO等主要手機客戶高層站台。現場並秀出AI點選外賣、訂房、看電影等特色。

徐敬全表示，今年是天璣產品五週年，產品在市場的認知度已快速攀升至90%，為「強、慧、猛」產品，並拓展到汽車。天璣9400為第四代旗艦行動晶片，採用第二代全大核設計，結合Arm v9.2 CPU架構，以及最先進的GPU和NPU，展現極致的性能和超高能效，賦予裝置尖端生成式AI能力。

聯發科天璣9400採用第二代全大核CPU，包含最高頻率可達3.62GHz 的1個Arm Cortex-X925核心，以及3個Cortex-X4、4個Cortex-A720核心。相較於上一代旗艦晶片天璣9300，天璣9400單核性能提升35%、多核性能提升28%；此外，天璣9400採用台積電第二代3奈米製程，使其功耗較前一代降低40%，讓使用者能享有更長的電池續航時間。

聯發科表示，天璣9400整合聯發科第八代AI處理器NPU 890，擁有勝於以往的生成式AI性能，首創多款超凡生成式AI性能 ，能率先支援裝置端LoRA訓練及其高畫質影像的生成，並首先提供開發者Agentic AI能力。AI性能和能效相較於上一代有顯著提升，包括在大型語言模型（LLM）提示詞處理性能提升80%、功耗節省35%，為未來AI創新應用奠定運算基礎。

天璣9400也整合聯發科技天璣Agentic AI引擎（Dimensity Agentic AI Engine），可將傳統AI應用程式升級成具自主性、推理能力與行動力的agentic AI應用。聯發科正在積極與開發者合作，提供能讓AI代理、第三方應用程式和各模型溝通的統一介面，以實現AI跨應用串聯，從而能高效地運行邊緣AI運算和雲端服務。同時，該技術還可縮短AI產品的開發週期，有利於加速構建應用更豐富、體驗更出色的天璣AI生態。

聯發科指出，天璣9400也整合12核心Arm Immortalis-G925，提供極致的沉浸式遊戲體驗，其光線追蹤性能較前一代提升40%。並搭載PC等級的天璣OMM追光引擎，可渲染出逼真的遊戲光影效果。此外，天璣9400強勁的GPU能力較前一代提升高達41%峰值性能和節省44%功耗，讓玩家擁有更長的遊戲體驗時間。

此外，天璣9400支援MediaTek Frame Rate Converter（MFRC 2.0），以提供更流暢的遊戲體驗，並配備超解析度技術（Super Resolution Technology），同時享受極致畫質與功耗節省的好處。全焦段HDR攝影加無縫變焦　為使用者捕捉完美瞬間天璣9400搭載旗艦ISP影像處理器Imagiq 1090，支援天璣全焦段HDR技術。

最佳化拍照與攝影的功耗技術，相較於上一代於4K60影片錄製，其功耗使用可降低14%。

聯發科表示，其他天璣9400技術還包括5G通訊、全新3GPP Release-17 5G 數據機，支援4CC-CA和高達7Gbps的sub-6GHz性能；支援5G/4G雙卡雙通、雙數據功能，為使用者提供更多彈性；無線通訊新款4奈米Wi-Fi/藍牙組合晶片，支援Wi-Fi 7三頻多鏈路運作（MLO），傳輸速率高達7.3Gbps，功耗較前一代節省50%；設計創新彈性，支援三折智慧手機，讓智慧型手機製造商有設計創新的靈活性。

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