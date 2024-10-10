與台積電兩樣情！韓媒爆三星不斷倒退嚕 「幾個關鍵」種下敗因

三星日前發布令人失望業績。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星（Samsung）日前發布令人失望業績，隨後副董事長全永鉉（Young Hyun Jun）罕見發文向全球客戶、投資者和員工道歉。過去三星曾多次放話要超車台積電，但韓媒也進行分析，表示與台積電不同的是，三星現在不僅內部技術領導力消失、組織文化鬆散，更重要的是，南韓國內半導體競爭力倒退，例如缺乏科學和工程人才。

《朝鮮日報》表示，南韓長期以來的「醫學院熱潮」對理工科領域的迴避，成為主張「人才第一」的三星危機的背景，而在三星內部，「人才精神」的消失，加深了危機。

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根據文章表示，在過去，任職三星是一種相當自豪的事情，但現在這種自豪感正在消失，曾經三星代表著「一流」，但現在卻變成了連三星高層都公開表示：「現在很難說三星有技術優勢」。

專家認為，長時間以來的「人力短缺」，是削弱三星競爭力的關鍵因素。雖然三星是南韓唯一一家保持公開招聘的公司，但其公司整體水平，包括能力還是對公司的忠誠度，都大不如前。

一位熟悉三星情況的企業官員表示，大規​​模失業的南韓人開始湧向醫學院，現在全國各地的醫學院都已經招滿，而工程學院的學生，首選是Naver、Kakao、Line、Coupang、Baemin等，至於三星，則成了次要選擇。

除此之外文章還表示，三星的「李健熙精神」正在消失。三星20年前靠李健熙（三星創始人李秉喆的三子）的冒險精神建立半導體、手機、家電、顯示器4大事業，在全球市場占據領導地位，但現在領導高層不敢挑戰風險，三星的文化逐漸文化轉變為追求穩定的利潤，而非創造性的想法和大膽投資。

三星研發領域的一位高層表示：「過去，當出現問題時，我們的重點是如何解決它，但現在，我們更注重找出是誰的錯，並承擔責任。」 他補充道：「因此，部門之間的利己主義增加。」

除此之外，文章還指出三星一大失敗關鍵。韓國前總統文在寅曾設定2019年成為「綜合半導體強國」的目標，三星隨後匆忙宣布要在2030年成為全球系統半導體業霸主，結果這一番話刺激了其競爭對手台積電不斷加速前進。

文章指出，在三星腳步停在原地的同時，台積電正不斷的向前走。李健熙1987年接管三星同時，張忠謀創立的台積電，而文章表示，張忠謀的管理概念在業界看來與李健熙頗為相似，隨著三星集團掌控者換人、2021年台積電市值超越三星，一位企業高層表示：「韓國企業界的創業精神逐漸消退，擁有創業精神的台灣和中國企業正在迅速超越韓國」。

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