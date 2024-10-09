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美媒揭速食店薯條評比！第一名的薯條「舉世聞名」

2024/10/09 14:27

哪家連鎖店炸的「薯條」最好吃，成為消費者長期爭論的焦點，薯條示意圖。（彭博）哪家連鎖店炸的「薯條」最好吃，成為消費者長期爭論的焦點，薯條示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國是有名的速食大國，各家連鎖速食店都吸引了不少粉絲，因此哪家連鎖店炸的「薯條」最好吃，成為消費者長期爭論的焦點，美國飲食計劃網站《EatThis,NotThat!》（ETNT）最近進行排名，速食巨頭「麥當勞」（McDonald’s）奪下第一名的寶座，並大讚麥當勞的薯條「舉世聞名」。

《ETNT》指出，麥當勞薯條使用的馬鈴薯，會隨著時節進行更換，品種包含Russet Burbanks和Russet Rangers等，以確保其季節性的新鮮度，薯條內部鬆軟、外層酥脆，並加了適量的鹽，讓消費者享受舔手指的感覺，儘管薯條只是配菜，卻經常搶走菜單上其他食物（包括漢堡）的風采，大讚麥當勞的薯條即使冷掉，也令人難以抗拒。

溫蒂漢堡（Wendy's）獲得第2名，報導形容，溫蒂漢堡的薯條「簡單且經典」，採用帶皮的新鮮馬鈴薯、均勻的海鹽調味，讓薯條品質穩定，是少數幾家會被拿來與麥當勞一較高下的連鎖速食店。

漢堡王（Burger King）拿下第4名，報導稱，漢堡王的薯條擁有一群忠實粉絲，其寬度比鞋帶略粗一點，外酥內軟的口感讓人欲罷不能。

而知名品牌「In-N-Out Burger」則是拿下第12名，報導稱，儘管 In-N-Out 非常受歡迎，尤其是它的漢堡，但對於其薯條的評價，確實在消費者口中存在分歧。它們的薯條堅持現點現切，也不會採用兩次油炸或事先川燙的方式，這導致薯條很快就變得乾硬，就像「室溫下的火柴棍」，但如果搭配該店的「Animal-Style」醬料，In-N-Out薯條的口感就會好很多，但單憑薯條本身的品質，排名實在很難更靠前。

以下依序為《ETNT》的完整排名：麥當勞、溫蒂漢堡、阿比集團（Arby's）的圈圈薯條（Curly Fries）、漢堡王、 Chick-fil-A的炸薯格（Waffle Potato Fries）、塔可鐘（Taco Bell）的Nacho薯條（Nacho Fries）、Shake Shack的曲型薯條（Crinkle Cut Fries）、Culver's的曲型薯條、Five Guys、Sonic、WingStop、In-N-Out和阿比集團的波浪薯條（ Crinkle fries ）。

速食巨頭「麥當勞」（McDonald’s）的薯條，被美國媒體評選為連鎖速食品牌中的第一名。（法新社）速食巨頭「麥當勞」（McDonald’s）的薯條，被美國媒體評選為連鎖速食品牌中的第一名。（法新社）

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