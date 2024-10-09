受罷工影響 波音9月交付33架飛機

美國波音公司（Boeing）今年9月交付了33架飛機。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國波音公司（Boeing）週二（8日）公布，今年9月交付了33架飛機，低於上月的40架。

綜合媒體報導，對於9月交付量下降，波音將原因歸咎於9月13日開始的大罷工，影響了737 MAX、777和767寬體飛機的生產。且鑒於罷工目前仍在進行，波音預料交付量將繼續減少。

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根據波音交付清單顯示，公司在9月交付了27架737 Max飛機，主要客戶包括美聯航（United Airlines）、瑞安航空（Ryanair）和西南航空Southwest Airlines。

截至2024年9月底，波音已交付291架飛機，遠低於上年同期交付的371架。而其競爭對手空中巴士，截至2024年8月底已交付447架飛機。

同日，波音也披露在9月獲得了65架飛機的新訂單，當中包括54架737 MAX和11架777貨機。今年以來，波音累計訂單達315架，淨訂單為272架。

波音股價8日收在154.65美元，跌幅0.81%。

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