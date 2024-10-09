OpenAI今年虧損嚴重 帶賽微軟遭分析師降評等

華爾街分析師調降微軟投資評等，警告 OpenAI虧損嚴重，恐會帶來風險。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ChatGPT開發商OpenAI預期今年將虧損50億美元（約新台幣1608億元），投資OpenAI的微軟（Microsoft）因持有49%股權，慘遭華爾街分析師調降投資評等，警告華爾街或對微軟的盈餘前景太樂觀。

《紐約時報》9月曾報導，若不計入股權薪酬，OpenAI今年恐虧損50億美元。因此，Oppenheimer分析師霍蘭（Timothy Horan）於昨（8日）發表研究報告，將微軟投資評等從「表現優於市場」調降至「表現與市場一致」。

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霍蘭指出，OpenAI虧損嚴重是主要考量，而微軟持有其49%的股權。因此，OpenAI認列的淨損，約有一半會影響微軟。此外，霍蘭也憂心微軟的營收預估表現，因為AI或許不會那麼快就為財報帶來效益。他認為，企業接受度和基礎設施依舊面臨瓶頸。

霍蘭估計，微軟2025年資本支出將年增14%至630億美元（約新台幣2.02兆元）、為2023年的兩倍之多，相關折舊費用則會增加28%至290億美元（約新台幣9327億元）。

霍蘭認為，AI投資的折舊、營業費用偏高，恐衝擊微軟毛利和運營利潤率（EBITDA margin），市場預估值也會隨之下修。

不過，霍蘭的意見在華爾街分析師中屬少數。根據FactSet調查顯示，58名追蹤微軟的分析師當中，53名建議「買進」、4名建議「觀望」，僅1名建議「賣出」。

微軟8日上漲1.26%、收414.71美元；年初迄今漲幅僅達10.28%，遠不如那斯達克指數、標準普爾500指數的21.13%、20.57%。

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