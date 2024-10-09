崇越科技營收創三高，股價也走高（記者洪友芳攝，資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體及光電關鍵材料整合服務大廠崇越科技（5434）今公佈9月合併營收達53.1億元，連續三個月創單月營收新高；第三季合併營收達153.7億元，首度飆破150億元大關，季增11.45%，也創單季營收新高。

崇越科技9月營收相較上月增加952萬元，年增26.2%，今年1到9月累計營收達410.9億元，相較去年同期成長超過一成，年增10.9%，也創同期新高。崇越科技今以284.5元開出，盤中最高達289元，較昨上漲7元。

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崇越科技表示，隨著先進製程產能持續衝刺，推升光阻劑、晶圓載具等半導體材料拉貨力道，加上下半年為半導體業傳統旺季，展望2024全年營收、獲利皆有望繳出亮眼成績單。

此外，崇越科技董事長潘重良也獲「第24屆臺北大學傑出校友」，潘重良帶領崇越科技營運創新高，持續深耕大中華地區，新加坡、馬來西亞、越南等東南亞市場，近年也領導公司積極於日本、美國、韓國等地擴建新據點，全面打造半導體國際供應鏈平台。

崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業的精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

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