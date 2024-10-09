11月大幅降息恐落空？黃金慘寫1個半月來最大單日跌幅紀錄

週二（8日）黃金價格跌逾1%。（路透）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（8日）黃金價格跌逾1%，創下1個半月以來最大單日跌幅，因近期就業數據促使投資者降低對美聯準會（Fed）11月大幅降息的預期，市場正在等待Fed政策會議的紀要，以探詢最新訊號。

現貨黃金下跌1.1%，報每盎司2614.49美元，為連續第5個交易日走跌，距離9月26日創下的紀錄高點2685.42美元再遠一步；12月交割的黃金期貨價格下跌1.1%，報每盎司2635.40美元。

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High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「由於利率前景的變化，過去幾天出現了回撤或回調。」他說，債券殖利率漲上來後，進一步大幅降息的想法已經被淡化。

CME FedWatch工具顯示，繼上週強勁的非農就業報告後，市場淡化11月降息50個基點的可能性，目前市場認為降息25個基點的可能性為87%。

市場關注Fed週三將公布的最新政策會議之紀要、週四公布美國消費者物價指數（CPI）數據，以及週五的生產者物價指數（PPI）數據。

德國商銀指出，週四公布的CPI可能顯示物價壓力進一步下降，但不太可能引發Fed加大降息力度的猜測。因此，金價走高可能主要受到地緣政治風險的推動。

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