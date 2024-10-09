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罷工狂燒現金 標普考慮將波音降至垃圾級

2024/10/09 10:35

標普表示，正在考慮將波音的信用評級下調至「垃圾級」。（彭博）標普表示，正在考慮將波音的信用評級下調至「垃圾級」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信評機構標普（S&P）正在考慮將波音（Boeing）的信用評級下調至「垃圾級」，主因是這家飛機製造商面臨員工長期的罷工，導致現金需求不斷成長。

《彭博》報導，信評機構預估，波音將在2024年消耗約100億美元（約新台幣3222.5億元）現金，這家公司可能需要額外的資金來滿足日常的現金需求，並為即將到期的債務增資。標普表示，這次罷工使波音的復甦面臨風險，標普認為，該公司在未來1到2年內仍面臨高於預期的現金使用，以及調整後債務的風險。

垃圾級的公司通常比一般投資等級的公司面臨更高的借貸成本。穆迪（Moody's）上（9）月指出，波音有40億美元（約新台幣1289億元）的債將在2025年到期，另外有80億美元（約新台幣2578億元）的債將在2026年到期，穆迪也透露，正在考慮將波音下調至垃圾級；惠譽（Fitch Ratings）則在上（9）月表示，長期罷工可能增加波音被降至垃圾級的風險，但並未表明正在積極考慮下調評級。

波音近年一直飽受製造問題的困擾，自2019年以來每年都在虧損，今年，波音面臨額外的壓力，最近一次是來自3.3萬名工廠人員的罷工，導致生產停擺。

標普在報告中表示，儘管波音採取了一系列節省成本的措施，但這次罷工造成的損失仍高達每月逾10億美元（約新台幣322.2億元）。標普預估，到2025年中期，波音將實現每月生產38架波音737 MAX客機的目標，預期明年能恢復正現金流，但也警告，波音對於停工相關的成本上升愈來愈敏感。

針對報導，波音發言人拒絕置評。

波音公司和工會連續第2天進行合約談判，試圖打破僵局，國際機械技師及航太工人協會（International Association of Machinists and Aerospace Workers，IAM）已推動薪資漲40％，並要求波音恢復福利退休金計劃。

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