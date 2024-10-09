印尼新興「性旅遊」產業！付聘金找「臨時老婆」 出境直接離婚

印尼部份偏鄉地區，近年興起「性旅遊」產業鏈。提供「假結婚真陪睡」的服務。示意圖。（情境照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕印尼部份偏鄉地區，在近年興起了特殊的「假結婚真陪睡」的服務，許多貧困的印尼女性為了獲得遊客的「聘金」，會成為他們「暫時的老婆」，不只提供性服務，並會為遊客打理家務，但在遊客離境後，這段婚姻就結束了，這種私密臨時婚姻（nikah mut'ah）的服務，引發爭議。

《洛杉磯時報》報導，在印尼西部山區的蓬查克縣（Puncak），這已經形成了蓬勃的產業鏈，來到此處的遊客，大多是來自沙烏地阿拉伯或是中東其他地區的。由專門的仲介機構介紹，將當地貧困的年輕女性介紹給遊客，在雙方同意後，便舉行簡單、非正式的婚禮，之後男性需支付聘金作為補償。

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化名查哈雅（Cahaya）的印尼女性，從17歲就開始從事這行，她的第一段「婚姻」對象，是名來自沙烏地阿拉伯的50多歲男子，對方支付了850美元（約新台幣27600元）聘金，但在扣除掉仲介和婚禮主持人的費用後，她只拿到一半的錢。

這對「新婚夫婦」搬到男方在印尼山區的度假別墅，當沒有發生性關係時，查哈雅就拖地、煮飯、看電視，或是和其他印尼女傭聊天，而在婚禮5天後，男方飛回國，2人就「離婚」了。

如今查哈雅已經「結婚」至少15次，每次「婚姻」她可以賺300到500美元（約9750到16250元新台幣）。查哈雅說，她拿這些錢付房租，並照顧生病的祖父母，藉此謀生，而她的「丈夫」都是來自中東的遊客。

據稱，私密臨時婚姻是什葉派伊斯蘭教文化的一部分，藉此規避賣淫受到宗教懲罰，然而，多數學者，包括許多什葉派信徒都認為，這種行為完全不可接受。

印尼法律也不承認這類婚姻，因為它違背了婚姻應創造穩定、長期家庭關係的基本目的。違反印尼婚姻法可能會面對罰款、監禁，以及社會或宗教上的後果。

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