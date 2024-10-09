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台灣晶片絕對領先！德媒分析「護國神山」讓歐美難追

2024/10/09 13:09

台積電（2330）近幾年積極在國內外擴建產能。（彭博資料照）台積電（2330）近幾年積極在國內外擴建產能。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）近幾年積極在國內外擴建產能。德媒指出即使美、日、德等國為了避免中國武力侵犯台灣，紛紛邀請台積電前往，但當今台灣在半導體上佔有領先地位，且台灣出於安全政策原因不會放棄「護國神山」的守護，以及在晶片領域的主導地位，使歐美難以望其項背。產業觀察家更表示，只要全球經濟依賴台灣生產的晶片，中國的入侵就有可能面臨場大規模的全球經濟危機，同時也會損害中國。

德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）以「台灣在這裡擴展對中國的經濟防禦牆」為題，文章透過LiveEO的衛星影像，鳥瞰分析台積電在台灣與全球各地不斷擴建的晶圓代工廠與封裝廠，包括國內新竹、台中、高雄、嘉義，以及國外美國亞利桑那、日本熊本、德國德勒斯登晶片廠等。

根據分析顯示，歐洲在半導體領域追求的自主性其實相去甚遠，這還不只是因為英特爾（Intel）在馬格德堡的晶片廠計畫暫停，還有台灣並不打算放棄其在生產上的主導地位。

台積電目前正在台灣國內建造1座又1座的新工廠，而相較於世界其他地方，台灣的產能成長更為快速，且台積電希望能持續在國內生產最新、最好的晶片，而現今全球60%的晶片都來自這個被中國聲稱主權的島嶼，而在最頂尖的晶片中，這個比率更高達90%。

根據文章指出，台積電將在新竹、台中與在高雄的晶圓廠生產最新1代的2奈米半導體，使得微型、功能極度強大的晶片成為可能。

反觀德勒斯登廠2027年開始生產只製造12至28奈米的晶片，意味著「即使歐洲獲得第2座台積電工廠，產能翻倍，也只是剛好滿足市場需求」。

文章分析，台灣之所以不願意輕易放棄再晶片領域的主導地位，主要是出於安全政策的原因。因為中國共產黨政府長期將視這個民主治理的島嶼為其領土，並且有可能在必要時使用武力。

但產業觀察家表示，只要全球經濟依賴台灣生產的晶片，中國的入侵就有可能面臨場大規模的全球經濟危機，這也會損害中國。

報導認為，因此，台灣採取經濟嚇阻的策略。台灣人稱台積電為「護國神山」絕非空穴來風。

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