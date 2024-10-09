中國A股暴漲割韭菜 大股東「清倉式」減持再現江湖

中國股市先前連續大漲，不少上市公司股東也順勢計畫減持離場。（示意圖，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府在上月24日宣佈一系列刺激政策，推動A股狂奔，中國企業大股東也順勢出清，不少中國上市公司股東也順勢減持離場。 中媒《財聯社》報導，自9月24日至今，已有超100家公司大股東揭露減持進度或減持計畫。

昨日中國創業板指創歷史單日最大漲幅，上證指數近6個交易日累計大漲26.95%，滬深兩市全天成交額3.45兆元，創歷史新量。

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據報導，不少中國上市公司股東開始計畫減持離場，單單昨（8）日一天，就有42家中國上市公司發布減持計劃，其中不乏股東「清倉式」減持。

中媒也一一點名於8日減持的上市公司，並詳細列出減持的具體情況。其中，減持比例最高的為萬朗磁塑 （603150-CN）持股5%以上股東金通安益，因自身資金需求，擬於公告揭露日起15個交易日後的3個月內，以集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過720萬股，減持比例不超過公司總股本8.42%。

但根據半年報顯示，金通安益持有萬朗磁塑8.42%股份，因此，這次減持計畫可稱得上是「清倉式」減持。

除了A股公司股東減持之外，港股同樣出現大股東減持。據港交所揭露易數據，中國銀河證券（06881.HK）的大股東焉雨晴在前（7日）減持3923.3萬股H股，平均價格為10.479港元、涉資約4.11億港元。

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