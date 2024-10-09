TikTok被控對年輕用戶有害 面臨美14地訴訟

短影音平台TikTok週二（8日）面臨美國華盛頓哥倫比亞特區和其他13州提出的新訴訟。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕短影音平台TikTok週二（8日）面臨美國華盛頓哥倫比亞特區和其他13州提出的新訴訟，指控這個社群媒體平台未能保護年輕用戶，對年輕族群有害。

《路透》報導，這些訴訟分別在紐約州、加州、伊利諾州、肯塔基州、路易斯安那州、麻州、密西西比州、紐澤西州、奧勒岡州、北卡羅萊納州、南卡羅萊納州、佛蒙特州、華盛頓州和哥倫比亞特區提起，擴大了中資TikTok與美國監管機構的法律鬥爭，並尋求對該公司實施新的經濟懲罰。

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各州指責TikTok有意使用容易上癮的軟體，旨在讓兒童盡可能長時間、頻繁的觀看平台上的影片，並扭曲內容審查的有效性。各州表示，TikTok尋求在最大限度上增加用戶在平台花費的時間，以便向他們投放廣告。

加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）聲明表示，TikTok藉由培育社交媒體成癮，提升企業利潤，其中故意針對兒童，因為他們知道兒童還沒有能力抵禦這些令人上癮的內容。紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）指出，由於TikTok等令人上癮的社群平台，年輕人正在與心理健康問題作鬥爭。

針對訴訟，TikTok週二則回應表示，強烈不同意這些說法，公司認為，其中許多內容「不準確或具有誤導性」，對於各州選擇起訴，而不是與TikTok合作一同尋求產業挑戰的建設性解決辦法感到失望。TikTok補充，平台有提供安全功能，包括針對16歲以下未成年人的預設螢幕時間限制和隱私設定。

2022年3月，加州、麻州等8州表示，他們在全美各地啟動了TikTok對年輕人影響的調查。美國司法部在8月起訴TikTok，稱該平台未能保護應用程式上的兒童隱私。TikTok則在週一（7日）的法庭文件中反駁了這些指控。

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