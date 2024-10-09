晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國股市暴漲「錢哪裡來」？外媒爆答案在「這1國」

2024/10/09 10:02

中國自9月下旬推出一連串刺激措施以來，股市出現強勁反彈。（示意圖，路透資料照）中國自9月下旬推出一連串刺激措施以來，股市出現強勁反彈。（示意圖，路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國自9月下旬推出一連串刺激措施以來，股市出現強勁反彈，而這波驚人的漲勢，究竟錢從哪裡來？外媒對此解讀，由於大批外資撤出印度股市，上週全球基金淨針對印度股市賣出約45億美元（約新台幣1462億元），創下史上最大單週賣出規模，分析師Himanshu Srivastava表示，現階段的中國股市市值更具吸引力，成為外資撤出印度股市的原因。

商業新聞網《GuruFocus》報導，近幾日中國股市的上漲，是2008年以來最大幅度上漲，對此高盛將中國股市前景上調至增持，預計還會再上漲15至20%。

近期統計數據顯示，全球基金對印度股票的淨拋售創下歷史新高，創下至少自1999年1月1日以來最大的淨流出。

而高盛印度交易員Nikhilesh Kasi指出，有明顯證據顯示資金從印度流向中國。他指出，印度在新興市場中位居第2，而只要當中國市場買盤激烈時，印度市場就變得脆弱。

《GuruFocus》指出，外資拋售他們擁有「數量最多且流動性最強」的資產，以創造最大的價值。

此外，評級機構晨星分析師Himanshu Srivastava點出，中國市場狀況已有所改善，且現階段的股市估值更具吸引力，成為外資撤出印度股市的原因。

《印度時報》（Times of India）報導，Geojit Financial Services 的VK Vijayakumar則表示：「拋售主要是由中國股票的優異表現引發的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財