中國股市暴漲「錢哪裡來」？外媒爆答案在「這1國」

中國自9月下旬推出一連串刺激措施以來，股市出現強勁反彈。（示意圖，路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國自9月下旬推出一連串刺激措施以來，股市出現強勁反彈，而這波驚人的漲勢，究竟錢從哪裡來？外媒對此解讀，由於大批外資撤出印度股市，上週全球基金淨針對印度股市賣出約45億美元（約新台幣1462億元），創下史上最大單週賣出規模，分析師Himanshu Srivastava表示，現階段的中國股市市值更具吸引力，成為外資撤出印度股市的原因。

商業新聞網《GuruFocus》報導，近幾日中國股市的上漲，是2008年以來最大幅度上漲，對此高盛將中國股市前景上調至增持，預計還會再上漲15至20%。

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近期統計數據顯示，全球基金對印度股票的淨拋售創下歷史新高，創下至少自1999年1月1日以來最大的淨流出。

而高盛印度交易員Nikhilesh Kasi指出，有明顯證據顯示資金從印度流向中國。他指出，印度在新興市場中位居第2，而只要當中國市場買盤激烈時，印度市場就變得脆弱。

《GuruFocus》指出，外資拋售他們擁有「數量最多且流動性最強」的資產，以創造最大的價值。

此外，評級機構晨星分析師Himanshu Srivastava點出，中國市場狀況已有所改善，且現階段的股市估值更具吸引力，成為外資撤出印度股市的原因。

《印度時報》（Times of India）報導，Geojit Financial Services 的VK Vijayakumar則表示：「拋售主要是由中國股票的優異表現引發的。」

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