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鋰價暴跌！美官員：中國大量供應鋰礦 試圖消滅競爭對手

2024/10/09 08:46

美國副國務卿費南德茲表示，中國向市場大量供應鋰礦，試圖消滅競爭對手。（路透資料照）美國副國務卿費南德茲表示，中國向市場大量供應鋰礦，試圖消滅競爭對手。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國副國務卿費南德茲（Jose Fernandez）在訪問葡萄牙時表示，中國鋰生產商正在向全球市場大量供應這種關鍵金屬，試圖消滅競爭對手，導致鋰礦出現「掠奪性」價格下跌。

《路透》報導，主管經濟成長、能源和環境事務的的費南德茲指出，中國生產的鋰「遠遠超過當今世界的需求」，這是中國對華府試圖透過《降低通膨法案》推動計劃做出的回應。費南德茲補充，中國正進行掠奪性定價，不斷壓低價格，直到競爭消失，這正是市場正在發生的事情。

中國約佔全球鋰化學品產量的3分之2，主要用於包括電動車在內的電池技術。過去1年內，鋰價暴跌80％以上，主要原因是中國生產過剩和電動車需求下滑等影響。不過，價格暴跌也影響了部份中企，迫使電池巨頭寧德時代（CATL）等廠商暫停部份礦場的生產。

歐洲的目標是減少對來自中國和其他國家的進口哩，以及其他對於綠能轉型相當重要原料的依賴。價格下跌迫使全球許多鋰生產商減產並裁員，費南德茲表示，「低廉的價格」限制了華府在全球實現供應鏈多元化的能力，同時也損害了葡萄牙等需要投資來發展這些產業的國家。

葡萄牙的已知鋰礦存量約6萬噸，是歐洲最大的鋰生產國，當地傳統鋰礦開採用於陶瓷。葡萄牙與鄰國西班牙希望能利用當地的礦藏，發展從採礦、精煉到電池製造、回收的整個價值鏈。葡萄牙的幾家礦商一直在尋找資金來源、客戶和供應商來啟動專案。費南德茲表示，華府希望能幫上忙，全球各地的鋰礦都必須渡過這個由掠奪性定價造成的困難階段。

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