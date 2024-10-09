晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

波音再傳「這零件」會卡住危害飛安 美聯邦航空局發出安全警報

2024/10/09 09:36

NTSB主席抨擊FAA對波音737方向舵問題的反應。（路透）NTSB主席抨擊FAA對波音737方向舵問題的反應。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）警告部分運營波音737飛機的航空公司，稱其方向舵系統可能因零件故障而卡住。據報導，在一週前，一位安全官員指責FAA沒有就該問題盡快採取行動。

報導指出，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在一次不同尋常的公開譴責，批評美國航空監管機構「淡化」解決部分波音737飛機可能出現的方向舵故障的緊迫性。

NTSB稱，這些零件上的密封軸承在生產過程中組裝不正確，將使得未密封的區域非常容易受到濕氣影響，恐導致結冰並限制方向舵系統轉動。

NTSB表示，會發現這起零件卡住的缺陷，主要是進行調查今年2月6日聯合航空所運營的一架737 Max 8飛機，在新澤西州紐瓦克自由國際機場降落時，出現方向舵踏板被卡住的狀況，所幸沒有人員受傷、飛機也沒有損壞。

霍曼迪表示，波音公司8月提供的資訊表明，這些海外航空公司營運的飛機上可能使用了271個可疑零件，而美國可能仍在使用16個零件。還有數十個尚未安裝。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財