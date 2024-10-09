波音再傳「這零件」會卡住危害飛安 美聯邦航空局發出安全警報

NTSB主席抨擊FAA對波音737方向舵問題的反應。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，美國聯邦航空管理局（FAA）警告部分運營波音737飛機的航空公司，稱其方向舵系統可能因零件故障而卡住。據報導，在一週前，一位安全官員指責FAA沒有就該問題盡快採取行動。

報導指出，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在一次不同尋常的公開譴責，批評美國航空監管機構「淡化」解決部分波音737飛機可能出現的方向舵故障的緊迫性。

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NTSB稱，這些零件上的密封軸承在生產過程中組裝不正確，將使得未密封的區域非常容易受到濕氣影響，恐導致結冰並限制方向舵系統轉動。

NTSB表示，會發現這起零件卡住的缺陷，主要是進行調查今年2月6日聯合航空所運營的一架737 Max 8飛機，在新澤西州紐瓦克自由國際機場降落時，出現方向舵踏板被卡住的狀況，所幸沒有人員受傷、飛機也沒有損壞。

霍曼迪表示，波音公司8月提供的資訊表明，這些海外航空公司營運的飛機上可能使用了271個可疑零件，而美國可能仍在使用16個零件。還有數十個尚未安裝。

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