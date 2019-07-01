智慧戒指成下一戰場！研調：蘋果2026推智慧戒與三星一較高下

智慧戒指成下一戰場！研調預測蘋果2026推智慧戒與三星一較高下（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果與三星健康產品即將從智慧手錶進入到智慧戒指，據CCS Insight稱，蘋果可能會在2026年推出1款智慧戒指與三星競爭，分析師表示，戒指是時尚單品，蘋果的智慧戒有可能成為新的身份象徵。

CNBC報導，CCS Insight在年度預測報告指出，如果成真，這將是自今年推出Apple Vision Pro耳機以來，首款新產品。

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CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）表示，健康已成為蘋果的基本支柱，考慮到執行長庫克在健康領域的深度和個人投入，我認為戒指是對蘋果公司的一個非常互補的延伸。

伍德強調，蘋果對健康的關注，從配備所有感測器的 Apple Watch等產品，到可以變成助聽器的最新AirPods Pro 2耳機。

與智慧手錶類似，智慧戒指嵌入了各種感測器來追蹤心率等健康指標。

Oura是該領域的先驅之一，但三星今年推出了Galaxy Ring，將這種風格的產品帶給了更多的受眾，因為它希望進一步進入健康領域。

然而，與其他消費性電子產品不同，從零售角度來看，戒指很複雜，因為人們的手指大小不同。三星有各種尺寸和顏色的戒指，用戶在購買戒指之前會收到樣品尺寸套件。

伍德表示，蘋果與三星的不同之處在於，它擁有龐大且時尚的實體零售足跡，這將有助於任何向客戶銷售戒指產品的嘗試，因為戒指是進入市場的複雜產品。

此外，戒指也是時尚單品，伍德表示，蘋果是一個享有一定聲譽的品牌，因為它是人們引以為傲的產品。我認為蘋果設計精美的戒指可能是身份象徵的東西。

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